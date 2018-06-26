Крупный пожар произошел на заводе в Омске

В Омске произошел пожар на территории моторостроительного объединения имени Баранова. Площадь возгорания в одном из цехов составила 600 кв. м. О пострадавших информации не было.

Как уточняет РИА «Омск-информ», информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 19:20. Лишь через три часа пожарные сообщили о ликвидации огня. Пожар был на территории цеха, также горела кровля здания.

В тушении принимали участие 66 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас уточняются. Также устанавливается сумма ущерба.

Портал iz.ru ранее сообщал о пожаре, вспыхнувшем на территории фабрики в Липецке. Там горело четырехэтажное офисное здание. Обошлось без пострадавших.