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Крупный пожар произошел на заводе в Омске

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В Омске произошел пожар на территории моторостроительного объединения имени Баранова. Площадь возгорания в одном из цехов составила 600 кв. м. О пострадавших информации не было.

Как уточняет РИА «Омск-информ», информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 19:20. Лишь через три часа пожарные сообщили о ликвидации огня. Пожар был на территории цеха, также горела кровля здания.

В тушении принимали участие 66 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас уточняются. Также устанавливается сумма ущерба.

Портал iz.ru ранее сообщал о пожаре, вспыхнувшем на территории фабрики в Липецке. Там горело четырехэтажное офисное здание. Обошлось без пострадавших.

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