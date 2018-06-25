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Двухлетнего ребенка спасли во время пожара под Орлом

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Пожар произошел в одном из частных домов в деревне Кунач Орловской области. Из огня спасли двухлетнего ребенка. В шоковом состоянии он доставлен в больницу. Также в результате случившегося пострадали 59-летняя женщина и 27-летний мужчина. Они также госпитализированы. Люди вовремя заметили пожар и смогли покинуть помещение.

Как уточняет ресурс InfoOrel.ru, к моменту прибытия пожарных горели две комнаты в доме и пристройка. Была угроза распространения огня на крышу дома. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. По факту происшествия проводится проверка. Размер ущерба устанавливается.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что в Астраханской области из-за пожароопасной ситуации ввели ограничение на въезд в лес и пребывание там. Жителям напоминают, что причиной лесного пожара может стать оставленный без присмотра костер или непотушенная сигарета.

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