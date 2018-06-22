При пожаре в тоннеле на юго-востоке Южной Кореи cпасли не менее 10 человек

Не менее 10 человек удалось спасти сотрудникам пожарной службы во время пожара в тоннеле автомагистрали на юго-востоке Южной Кореи.

Инцидент произошел в пятницу, 22 июня, сообщает ТАСС.

По данным агентства, о пострадавших не сообщается. Другие подробности не приводятся, информации, есть ли в тоннеле еще люди, нет.

18 июня мужчина спас двух маленьких девочек 2007 и 2012 годов рождения из горящего жилого дома в поселке Ромны Амурской области.