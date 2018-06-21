Причиной пожара в пансионате Евпатории могло стать короткое замыкание

К возгоранию в частном пансионате Евпатории «Арсенал» могло привести короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщил источник в экстренных службах Крыма.

По его словам, сейчас специалисты рассматривают две версии произошедшего: крупный пожар мог возникнуть из-за непотушенного окурка или короткого замыкания.

«Наши эксперты склоняются к последнему варианту, но окончательный результат будет после экспертизы», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

Пожар в пансионате «Арсенал» произошел 21 июня, огонь охватил площадь 280 кв. м. В результате инцидента пострадали пять человек, троих из них, включая ребенка, госпитализировали. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации. К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Собеседник агентства отметил, что объект был зарегистрирован как частное домовладение, а не как пансионат или гостиница. «По документам это просто дом, а не санаторий, пансионат или какой-то другой объект, поэтому МЧС не может его проверять на предмет пожарной безопасности», — сообщил источник, добавив, что эти нарушения в ближайшее время изучит прокуратура.

Информацию об отсутствии регистрации у пансионата также подтвердил глава администрации Евпатории Андрей Филонов. По его словам, индивидуальный предприниматель переделал частный дом под гостиницу и работал без лицензии.