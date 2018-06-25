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Въезд в леса ограничили в Астраханской области из-за угрозы пожаров

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Служба природопользования Астраханской области ввела ограничение на пребывание людей в лесах. Оно продлится до 8 июля.

По данным синоптиков, в ближайшие несколько дней в регионе установится чрезвычайная пожароопасность. В связи с ситуацией в лесах проводится патрулирование, а для местных жителей введено ограничение на пребывание и въезд в леса. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Жителям Астраханской области напоминают, что причиной крупного пожара может стать непотушенная сигарета или оставленный без присмотра костер. Граждан просят сообщать о всех случаях возгораний в экстренные службы.

О высоком риске природных пожаров предупреждали и жителей Орловской области. Особый противопожарный режим введен в регионе с 15 июня. На территории Орла запрещено разведение костров и въезд в лесопарки.

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