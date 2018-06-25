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Эвакуацию жителей проводят в Калифорнии из-за лесных пожаров

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Фото: TASS/Zuma/Neal Waters
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Сильные лесные пожары привели к эвакуации в районе Спринг-Вэлли американского штата Калифорния.

Быстро распространяемый ветром огонь уничтожил 12 зданий и подступает к 600 строениям, передает AP.

Площадь неконтролируемого пожара составляет 6,5 кв. км. В районе эвакуированы около 3 тыс. человек.

Грозы ранее стали причиной восьми пожаров в Алтайском крае за сутки. Огнем пройдена площадь около 5,9 га.

Всего же с начала сезона в регионе зафиксировано 54 лесных пожара.

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