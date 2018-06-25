Эвакуацию жителей проводят в Калифорнии из-за лесных пожаров
Сильные лесные пожары привели к эвакуации в районе Спринг-Вэлли американского штата Калифорния.
Быстро распространяемый ветром огонь уничтожил 12 зданий и подступает к 600 строениям, передает AP.
Площадь неконтролируемого пожара составляет 6,5 кв. км. В районе эвакуированы около 3 тыс. человек.
Грозы ранее стали причиной восьми пожаров в Алтайском крае за сутки. Огнем пройдена площадь около 5,9 га.
Всего же с начала сезона в регионе зафиксировано 54 лесных пожара.