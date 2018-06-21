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Грозы стали причиной восьми пожаров в Алтайском крае

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За сутки в Алтайском крае зафиксировано восемь природных пожаров. Их причиной, по данным регионального минприроды, стали грозы.

Возгорания были зафиксированы в Егорьевском, Зональном и Волчихинском районах. Пожары были своевременно замечены во время мониторинга с вышек. Всего в тушении возгораний участвовали 48 человек, задействованы 18 машин и пять тракторов. Всего выгорело около 5,9 га земли, сообщает altapress.ru.

С начала сезона в Алтайском крае произошло 54 лесных пожара, которые прошли площадь более 69 га. Большинство возгораний эксперты связывают с грозовыми разрядами. В ближайшее время в регионе ожидается высокий класс пожароопасности в связи с жарой.

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