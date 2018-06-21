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Повышение риска природных пожаров ожидается в Коми

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Высокий класс пожароопасности ожидается в нескольких районах Республики Коми. МЧС просит население ограничить время нахождения в лесах.

Четвертый класс пожароопасности 22 июня установится в Ижевском районе, а с 23 по 25 июня высок риск появления возгораний в Усть-Цилемском, Ухтинском и Сосногорском районах. МЧС не исключает возникновения лесных пожаров, сообщает ИА FlashNord.

Населению муниципалитетов рекомендовано ограничить время нахождения в лесах, по возможности не выезжать на природу на машинах. Также нежелательно жечь в лесах сухую траву и мусор.

Ранее особый противопожарный режим ввели в Орле. Въезд в лесопарки на автомобилях ограничен, разведение костров запрещено.

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