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Высокая опасность лесных пожаров ожидается в Самарской области

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Чрезвычайная пожароопасность лесов 5-го класса ожидается местами в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по области.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 26 по 29 июня 2018 года на территории области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, в связи с чем будут действовать ряд ограничений, сообщает НИА «Самара».

ГУ МЧС России напоминает о том, что необходимо быть предельно осторожными с огнем. В этот период будет запрещено находиться в лесу, разводить в них костры, поджигать сухую траву. Также не следует заезжать в лес на транспортных средствах, так как искры из глушителя могут стать причиной возгорания в сухом лесу.

О чрезвычайной пожароопасности предупредили и жителей Астраханской области. Служба природопользования Астраханской области ввела ограничение на пребывание людей в лесах. Оно продлится до 8 июля.

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