Четыре лесных пожара площадью 1640 га ликвидировали в Якутии

Пожарные службы ликвидировали четыре возгорания на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие выходные, 16 и 17 июня. Общая площадь возгорания составила почти 1640 га.

Как сообщает пресс-служба Департамента по лесным отношениям, пожар площадью 1450 га произошел в Сунтарском районе, пожар площадь 180 га произошел в Мирнинском районе и два пожара общей площадью 8,6 га возникли на территории Якутска. Общая площадь потушенной территории составляет 1638,6 га.

По состоянию на утро 18 июня в республике продолжают действовать шесть лесных пожаров общей площадью 4738 га. Один из них площадью 800 га действует в Мирнинском районе, сообщает ИА YakutiaMedia.

Всего в тушении возгораний принимали участие 179 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 43 сотрудника наземной службы охраны лесов, 30 сотрудников МЧС и 23 единицы техники. Также к ликвидации пожаров были привлечены 88 человек местного населения.