Здание швейной фабрики загорелось в Липецке

В Липецке загорелось четырехэтажное здание, принадлежащее швейной фабрике. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 30 кв. м. О пострадавших информации пока не было. Сотрудники эвакуированы.

Как уточняет GOROD48, в здании расположены несколько мебельных магазинов и офисов. Пожар вспыхнул на четвертом этаже в помещении, которое сдавалось в аренду.

Очевидцы утверждают, что возгорание произошло в середине здания, где находится лифт. Сотрудники не исключают, что загорелся именно он. Однако причины случившегося официально не назывались. Их предстоит выяснить экспертам и испытательной лаборатории.

Портал iz.ru 23 июня сообщал о пожаре в одном из зданий авиационного завода «Салют». Обошлось без пострадавших. Площадь возгорания составила 10 кв.м.