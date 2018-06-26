Бухгалтер детсада в Магадане осуждена за мошенничество на 2,3 млн рублей

Бухгалтер детсада в Магадане получила 4 года условно за мошенничество с заработной платой на 2,3 млн рублей, сообщила во вторник, 26 июня, пресс-служба прокуратуры Магаданской области.

«Обвиняемая, занимая должности бухгалтера-экономиста, бухгалтера, и.о. главного бухгалтера, главного бухгалтера МКОУ «Начальная школа – детский сад № 72», осуществляла начисление заработной платы и иных выплат своему сожителю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина использовала банковскую карту сожителя, который не являлся сотрудником организации и не был осведомлен о ее преступной деятельности.

25 июня прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении главного бухгалтера школы в Магадане. Ей вменяют мошенничество с зарплатой более чем на 520 тыс. рублей.