Полиция нашла похитителей костюмов Киркорова

Сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области установили личности мошенников, которые ночью 27 мая в городе Павлове вскрыли фуру с реквизитом для шоу популярного певца Филиппа Киркорова и похитили восемь костюмов артистов кордебалета. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, ими оказались двое местных подростков 13 и 15 лет.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с проникновением в жилище или иное хранилище». По предварительной информации, поздним вечером 27 мая они проникли в фургон и похитили четыре черных и четыре красных женских комбинезона», — прокомментировала информацию агентству ТАСС представитель правоохранительных органов.

В настоящий момент костюмы изъяты, по данным пресс-службы, проводятся дальнейшие следственные действия. Общая сумма похищенного составила примерно $11 тыс.

Накануне, узнав о похищении, Филипп Киркоров лично через социальные сети обратился к злоумышленникам.

«Ничто и никто не сможет испортить мое радужное настроение или сорвать концерт. Даже не старайтесь господа «воры», особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи», — написал певец в Instagram.

16 мая российский поп-певец и продюсер был замечен в скандале — артист вышел из себя и выругался в эфире одного из шведских телеканалов.