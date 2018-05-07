Киркоров рассказал о съемках клипа «Цвет настроения синий»

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о процессе съемки нового клипа на песню «Цвет настроения синий». Видеозапись бекстейджа опубликована на сервисе YouTube.

Артист заявил, что перед съемками даже не читал сценарий клипа, поскольку был уверен, что «будет круто». Он также признался, что на эту авантюру его сподвиг актер и шоумен Иван Ургант.

«На эту аферу я мог поддаться только под влиянием великого и ужасного — нет, великий и ужасный я — великого и всемогущего Урганта», — приводит слова Киркорова телеканал «360».

В видеоклипе снялись многие известные деятели российского шоу-бизнеса. Среди них – телеведущая и певица Ольга Бузова, Николай Басков, Григорий Лепс, Яна Рудковская, Тимати и рэпер Гнойный.

По мнению бывшего участника КВН Александра Гудкова, который выступил автором идеи видеоряда, работа «вполне может претендовать на «Оскар».

Видеоклип уже 20 дней возглавляет российский топ YouTube. Ролик посмотрели уже более 19 млн человек.