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Шар в виде Трампа-младенца запустят в Лондоне во время визита лидера США

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Фото: Twitter.com
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Гигантский воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа в образе младенца, может быть запущен в небо над Лондоном. Такую акцию анонсировали протестующие против визита американского лидера в Великобританию.

На изготовление шестиметрового воздушного шара активисты проекта Trump Baby собрали около 8,4 тыс. фунтов. На нем американский лидер изображен младенцем в подгузнике и с мобильным телефоном в руках.

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«[Дональд] Трамп не обладает чувством стыда, у него выработался иммунитет. Но у него чрезвычайно хрупкое эго, поэтому в данном случае высмеивание — это эффективная форма протеста. Поэтому мы хотим, чтобы он знал: во время его визита вся Британия будет смотреть на него и смеяться над ним», — цитирует NBC News одного из активистов.

На данный момент активисты не получили официального разрешения на запуск шара в дни визита Трампа. Однако им уже удалось собрать 5,9 тыс. подписей из 6 тыс. необходимых под петицией к мэру Лондона Садику Хану для осуществления задуманного, сообщает «РИА Новости».

Главу Белого дома ожидают в Соединенном королевстве 12 июля, на следующий день начнется официальная часть визита, в ходе которого Трамп встретится с британским премьером Терезой Мэй. Также запланированы аудиенция у королевы Елизаветой Второй и игра в гольф.

Британские власти усиливают меры безопасности на фоне предстоящего визита и ожидают массовые акции протеста, в которых могут принять участие около 53 тыс. человек. Демонстрации могут коснуться противоречивой политики Трампа.

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