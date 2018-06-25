Трамп дал совет выгнавшей его пресс-секретаря хозяйке ресторана

Президент США Дональд Трамп дал совет администрации ресторана, в котором отказались обслуживать его пресс–секретаря Сару Сандерс.

Хозяин Белого дома предложил заведению обратить внимание на чистоту в заведении и вымыть навесы, двери и окна.

«Ресторан Red Hen должен обращать больше внимания на мытье своих грязных навесов, дверей и окон (сильно нуждаются в покраске), чем отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Хакаби Сандерс», — написал Трамп в понедельник, 25 июня, в Twitter.

По словам президента, он всегда следовал правилу, согласно которому ресторан, грязный снаружи, вероятнее всего, грязный внутри.

Об инциденте, произошедшем в штате Виргиния, 23 июня сообщила Сара Сандерс в соцсетях. Она пояснила, что ее отказались обслуживать из-за работы на президента США.

Спустя день владелица ресторана объяснила свое решение.