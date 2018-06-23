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Пресс–секретаря Белого дома выгнали из ресторана из-за работы на Трампа

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Владелица ресторана в американском штате Виргиния попросила покинуть ее заведение пресс–секретаря Белого дома Сару Сандерс. Причиной стала работа Сандерс непосредственно на президента США Дональда Трампа, сообщила она в соцсети.

Об этом пресс-секретарь Трампа написала в Twitter.

«Вчера вечером хозяйка ресторана Red Hen в Лексингтоне (штат Виргиния) попросила меня уйти, потому что я работаю на Трампа, и я вежливо ушла. Ее действия больше говорят о ней, чем обо мне», – рассказала пресс–секретарь американского лидера.

Сандерс добавила, что всегда старается с уважением относиться к окружающим, даже при наличии разногласий с ними.

Неделю назад Сандерс опровергла сообщения СМИ о том, что планирует уйти в отставку.

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