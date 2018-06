Пресс-секретарь Белого дома опровергла слухи о своем увольнении

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опровергла сообщения СМИ о том, что она планирует уйти в отставку.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники среди друзей Сандерс сообщил, что пресс-секретарь планирует уволиться в конце 2018 года. Помимо этого, СМИ писали и о желании подать в отставку Раджа Шаха — заместителя пресс-секретаря американского президента.

«Знает ли CBS что-то, чего не знаю я о моих планах и будущем? Была на празднике своей дочки, посвященному окончанию года в детском саду, а они опубликовали историю «планы покинуть Белый дом», даже не поговорив со мной. Я люблю свою работу и считаю честью работать с президентом», — написала Сандерс в Twitter.

Does @CBSNews know something I don’t about my plans and my future? I was at my daughter’s year-end Kindergarten event and they ran a story about my “plans to leave the WH” without even talking to me. I love my job and am honored to work for @POTUS