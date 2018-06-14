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Пресс-секретарь Белого дома опровергла слухи о своем увольнении

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michael Candelori
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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опровергла сообщения СМИ о том, что она планирует уйти в отставку.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники среди друзей Сандерс сообщил, что пресс-секретарь планирует уволиться в конце 2018 года. Помимо этого, СМИ писали и о желании подать в отставку Раджа Шаха — заместителя пресс-секретаря американского президента.

«Знает ли CBS что-то, чего не знаю я о моих планах и будущем? Была на празднике своей дочки, посвященному окончанию года в детском саду, а они опубликовали историю «планы покинуть Белый дом», даже не поговорив со мной. Я люблю свою работу и считаю честью работать с президентом», — написала Сандерс в Twitter.

11 июня сообщалось, что глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли может вскоре уйти в отставку. При этом Келли обещает уволиться уже на протяжении 8 месяцев. По данным издания The New York Times, работой в администрации США недовольны многие сотрудники из-за того, что президент Дональд Трамп не прислушивается к их мнению.

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