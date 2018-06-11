Глава аппарата сотрудников Белого дома не исключает своей скорой отставки

Глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли не исключает своей скорой отставки.

Работой в администрации США недовольны многие сотрудники, включая руководителя. Как пишет газета The New York Times, Дональд Трамп не прислушивается к своим помощникам и действует в одиночку, доверяя только своим инстинктам.

Кроме того, издание пишет, что Джон Келли и его заместитель Джо Хэгин считают Белый дом убогим для работы местом и не знают, сколько еще будут оставаться на своих постах.

При этом самого Трампа возможные масштабные увольнения и перестановки в администрации, которые ожидаются после ноябрьских промежуточных выборов, не беспокоят.

В мае глава аппарата Белого дома Джон Келли опроверг публикацию телеканала NBC, где утверждалось, что он неоднократно называл президента США Дональда Трампа идиотом.

При этом в течение последних восьми месяцев Келли неоднократно обещал Трампу уволиться, выражая недовольство занимаемой должностью. В связи с этим ходят слухи о его отставке.