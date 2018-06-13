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Клименко прокомментировал свое увольнение с поста советника президента

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Освобожденный от должности советника президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко прокомментировал свой уход и рассказал о планах на будущее.

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На своей странице в Facebook бывший чиновник поблагодарил российского лидера Владимира Путина за возможность занимать эту должность.

«Благодарен Президенту за доверие, которое он мне оказал 2,5 года назад. Наверное, это было самое сложное время в моей жизни. Но и самое интересное», –– написал Клименко.

По его словам, он собирается заняться технологиями в области медицины.

«У нас есть прекрасные шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, при этом обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и иных заболеваний», –– цитирует бывшего советника РЕН ТВ.

Об увольнении Клименко стало известно 13 июня, когда Владимир Путин подписал ряд пакет кадровых указов по составу администрации президента.

В‍ целом костяк руководящего состава остался без изменений, а перемены в руководстве оказались точечными.

Так, помимо Клименко от должности советника президента был освобожден Сергей Григоров.

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