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Министр культуры Испании ушел в отставку через неделю после назначения

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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Министр культуры и спорта Испании Максим Уэрта подал в отставку спустя неделю после своего назначения на пост.

Поводом для такого решения стал разгоревшийся скандал из-за обвинений в адрес 47-летнего чиновника в уклонении от уплаты налогов.

Как отмечает издание El Confidencial, в прошлом году Уэрту уже штрафовали налоговые органы.

«Я ухожу, поскольку уверен, что нам нужна открытость», — прокомментировал министр свою отставку.

По данным НСН, в 2017 году налоговая служба Испании выяснила, что чиновник не уплатил €218 332. В то время Уэрта являлся телеведущим и отчитывался о доходах через собственную компанию Almaximo Profesionales de la Imagen SL.

В итоге в период с 2006 по 2008 год из заработанных €798 тыс. в налоговую он направил лишь €21 тыс. Суд обязал его заплатить штраф в €243 тыс.

Ранее 13 июня сообщалось, что со своего поста был уволен советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

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