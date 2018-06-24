Владелица ресторана объяснила решение выгнать пресс-секретаря Трампа

Владелица ресторана Red Hen Стефани Уилкинсон рассказала, почему она попросила пресс-секретаря президента США Сару Сандерс покинуть свое заведение.

По словам Уилкинсон, ей и ее сотрудникам не нравится дискриминационная политика главы государства Дональда Трампа. Они не одобряют его миграционную политику, в частности, практику разлучения детей с родителями на границе, а также позицию по отношению к людям с нетрадиционной ориентацией.

«Я не большой поклонник конфронтации>…<Это похоже на момент нашей демократии, когда люди вынуждены делать неудобные действия и принимать решения, чтобы отстаивать свою мораль», —заявила ресторатор в интервью The Washington Post.

По словам Уилкинсон, когда Сандерс вместе с членами семьи пришла в ресторан, она спросила у своего персонала «хотят ли они чтобы эта женщина ушла», на что сотрудники ответили положительно. После этого хозяйка пригласила представителя Белого дома выйти на улицу, где в спокойной и сдержанной форме попросила ее уйти, пишет Independent.

Несколькими часами ранее Сандерс написала в Тwitter о том, что владелица ресторана в американском штате Виргиния попросила ее покинуть заведение из-за того, что та работает в Белом доме.