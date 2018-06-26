Трамп назвал кандидата на пост главы Национального контртеррористического центра

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Джозефа Магуайра на пост директора Национального контртеррористического центра США.

В случае утверждения Магуайр сменит на этой должности Николаса Расмуссена, который возглавляет контртеррористический центр с 2014 года, сказано в сообщении пресс-службы Белого дома.

На данный момент выдвинутый американским лидером кандидат является главой неправительственной организации Special Operations Warrior Foundation, которая оказывает помощь детям американских военнослужащих, погибших при спецоперациях.

Кандидатуру Магуайра рассмотрит Сенат, сообщает ТАСС.