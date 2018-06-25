Постпред РФ сравнил легализацию марихуаны в Канаде с ящиком Пандоры

Решение властей Канады о легализации марихуаны подрывает международное антинаркотическое законодательство. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он подчеркнул, что Канада подписала три антинаркотические конвенции ООН 1961, 1971 и 1988 годов и у нее есть обязательства по этим документам.

«Канадцы покусились на базовые принципы этих конвенций, что однозначно разрушает международное антинаркотическое законодательство. По сути дела, они открыли ящик Пандоры, и теперь у других стран может появиться соблазн последовать примеру Канады», — цитирует Ульянова ТАСС.

Постпред сообщил, что вопрос легализации марихуаны в Канаде был поднят на межсессионном заседании комиссии ООН по наркотическим средствам и практически никто из участников не поддержал решение Оттавы. В пользу легализации высказалась только Новая Зеландия.

«Такая реакция крайне важна, потому что канадские власти, судя по всему, исходили из того, что международное сообщество не станет реагировать на подобные действия, а всё переварит и обойдет молчанием. Так вот, эти ожидания совершенно определенно не подтвердились», — подчеркнул Ульянов.

20 июня сенат Канады принял законопроект о легализации марихуаны, в пользу инициативы высказались 52 сенатора, 29 высказались против, еще двое воздержались. Решение Оттавы осудили в управлении ООН по наркотикам и преступности.