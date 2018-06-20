Прямой эфир

Сенат Канады одобрил легализацию марихуаны

0
Фото: Global Look Press/Oleksiy Maksymenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Канады приняли законопроект о легализации марихуаны.

По данным телеканала CBC, легализацию поддержали 52 сенатора, 29 высказались против, еще двое воздержались. Правительству премьера Джастина Трюдо останется назначить дату вступления нового закона в силу в течение 8–12 недель.

Сенатор Тони Дин, который направил законопроект в сенат, назвал легализацию «смелым шагом», который говорит об изменениях в социальной политике, передает «Газета.ру».

По его словам, теперь власти могут начать «упреждающую» публичную образовательную программу, которая расскажет населению страны о возможном вреде от конопли.

За легализацию марихуаны в США ранее высказались 59% граждан, а парламент Португалии легализовал использование марихуаны в медицине. В то же время в России предложили двукратно увеличить штрафы за выращивание конопли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США школьникам разрешили марихуану
Митинги против антинаркотических рейдов полиции прошли в Грузии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017