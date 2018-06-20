Сенат Канады одобрил легализацию марихуаны

Власти Канады приняли законопроект о легализации марихуаны.

По данным телеканала CBC, легализацию поддержали 52 сенатора, 29 высказались против, еще двое воздержались. Правительству премьера Джастина Трюдо останется назначить дату вступления нового закона в силу в течение 8–12 недель.

Сенатор Тони Дин, который направил законопроект в сенат, назвал легализацию «смелым шагом», который говорит об изменениях в социальной политике, передает «Газета.ру».

По его словам, теперь власти могут начать «упреждающую» публичную образовательную программу, которая расскажет населению страны о возможном вреде от конопли.

За легализацию марихуаны в США ранее высказались 59% граждан, а парламент Португалии легализовал использование марихуаны в медицине. В то же время в России предложили двукратно увеличить штрафы за выращивание конопли.