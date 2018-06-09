В США школьникам разрешили марихуану

Власти американского штата Колорадо разрешили школьным медсестрам выдавать ученикам марихуану в лечебных целях. Однако делать это они могут только по показаниям врача и с письменного разрешения родителей, которые, в свою очередь, передают медикам наркотические препараты.

По мнению авторов нового закона, такие меры должны снизить оборот каннабиса среди школьников. Последним при этом запрещено приносить наркотик в учебное учреждение или провозить его в специализированном автобусе, пишет The Denver Post.

В апреле член сената США Чак Шумер предложил декриминализировать марихуану на федеральном уровне, для этого он намерен представить соответствующий законопроект.

В 2014 году Колорадо стал первым американским штатом, в котором было разрешено выращивать, продавать и употреблять марихуану не только по медицинским показаниям. На сегодняшний день аналогичные меры действуют в еще семи штатах США: Аляске, Калифорнии, Вашингтоне, Неваде, Орегоне, Мэн, Массачусетсе.