Прямой эфир

Итальянская пара попала в больницу после кекса с марихуаной своего сына

0
Фото: Global Look Prees/digifoodstock.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итальянская пара попала в больницу после кекса с марихуаной, приготовленного сыном по «амстердамскому рецепту». Об этом стало известно в пятницу, 9 марта.

Накануне семейная пара решила попробовать оставленный остывать на кухне свежеиспеченный кекс, вследствие чего была госпитализирована с отравлением.

Врачи, обнаружив в крови наркотик, сообщили об этом полиции, которая нагрянула с обыском к сыну, сообщает «РИА Новости».

Теперь 20-летнего кулинара ждет наказание за хранение наркотиков.

16 февраля стало известно, когда Канада присоединится к странам с легальной продажей марихуаны.

Легальная продажа марихуаны в рекреационных целях может начаться по всей Канаде в августе 2018 года. Заключительное чтение законопроекта о легализации продажи марихуаны в верхней палате (сенате) канадского парламента намечено ориентировочно на 7 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Партия марихуаны на $5,7 млн изъята в Японии
Рекордное число американцев поддержало легализацию марихуаны в США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017