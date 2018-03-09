Итальянская пара попала в больницу после кекса с марихуаной своего сына

Итальянская пара попала в больницу после кекса с марихуаной, приготовленного сыном по «амстердамскому рецепту». Об этом стало известно в пятницу, 9 марта.

Накануне семейная пара решила попробовать оставленный остывать на кухне свежеиспеченный кекс, вследствие чего была госпитализирована с отравлением.

Врачи, обнаружив в крови наркотик, сообщили об этом полиции, которая нагрянула с обыском к сыну, сообщает «РИА Новости».

Теперь 20-летнего кулинара ждет наказание за хранение наркотиков.

16 февраля стало известно, когда Канада присоединится к странам с легальной продажей марихуаны.

Легальная продажа марихуаны в рекреационных целях может начаться по всей Канаде в августе 2018 года. Заключительное чтение законопроекта о легализации продажи марихуаны в верхней палате (сенате) канадского парламента намечено ориентировочно на 7 июня.