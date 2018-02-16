Продажа марихуаны по всей Канаде может начаться осенью 2018 года

Легальная продажа марихуаны в рекреационных целях может начаться по всей Канаде в августе 2018 года, сообщили канадские СМИ.

Как сообщил телеканал CBC, заключительное чтение законопроекта о легализации продажи марихуаны в верхней палате (сенате) канадского парламента намечено ориентировочно на 7 июня. Если законопроект будет принят, открытая продажа марихуаны может начаться не ранее августа, передает ТАСС.

Об этом договорились представитель премьера Канады Питер Хардер и член Консервативной партии Ларри Смит. Либералы из правительства премьера Джастина Трюдо при этом настаивали на итоговом голосовании по законопроекту в мае, чтобы легализовать продажу марихуаны в июле.

7 февраля портал iz.ru сообщал, что в Канаде, планировавшей легализовать марихуану с 1 июля 2018 года, возникли сложности с вступлением соответствующего закона в силу.