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Продажа марихуаны по всей Канаде может начаться осенью 2018 года

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Фото: TASS/Zuma/Sean Kilpatrick
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Легальная продажа марихуаны в рекреационных целях может начаться по всей Канаде в августе 2018 года, сообщили канадские СМИ.

Как сообщил телеканал CBC, заключительное чтение законопроекта о легализации продажи марихуаны в верхней палате (сенате) канадского парламента намечено ориентировочно на 7 июня. Если законопроект будет принят, открытая продажа марихуаны может начаться не ранее августа, передает ТАСС.

Об этом договорились представитель премьера Канады Питер Хардер и член Консервативной партии Ларри Смит. Либералы из правительства премьера Джастина Трюдо при этом настаивали на итоговом голосовании по законопроекту в мае, чтобы легализовать продажу марихуаны в июле.

7 февраля портал iz.ru сообщал, что в Канаде, планировавшей легализовать марихуану с 1 июля 2018 года, возникли сложности с вступлением соответствующего закона в силу.

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