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Парламент Португалии легализовал использование марихуаны в медицине

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante
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Парламент Португалии поддержал законопроект о легализации марихуаны в медицинских целях. Об этом пишет издание El Mundo.

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По ее данным, против инициативы высказалась только консервативная партия Социал-демократический центр. Законопроект стал новым этапом в наркополитике страны, поскольку уголовное наказание за хранение и использование марихуаны было отменено еще в 2001 году.

Как указано в тексте документа, врачи смогут использовать марихуану, если другие лекарственные препараты не оказывают должного эффекта. Кроме того, жители страны смогут приобретать каннабис только по рецепту врача. В предыдущих версиях законопроекта предусматривалась возможность домашнего выращивания конопли, однако в ходе чтений эти положения были исключены.

8 июня сенат Канады проголосовал в поддержку закона о легализации марихуаны. Не исключается, что меры вступят в силу уже к концу 2018 года.

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