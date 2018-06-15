Парламент Португалии легализовал использование марихуаны в медицине

Парламент Португалии поддержал законопроект о легализации марихуаны в медицинских целях. Об этом пишет издание El Mundo.

По ее данным, против инициативы высказалась только консервативная партия Социал-демократический центр. Законопроект стал новым этапом в наркополитике страны, поскольку уголовное наказание за хранение и использование марихуаны было отменено еще в 2001 году.

Как указано в тексте документа, врачи смогут использовать марихуану, если другие лекарственные препараты не оказывают должного эффекта. Кроме того, жители страны смогут приобретать каннабис только по рецепту врача. В предыдущих версиях законопроекта предусматривалась возможность домашнего выращивания конопли, однако в ходе чтений эти положения были исключены.

8 июня сенат Канады проголосовал в поддержку закона о легализации марихуаны. Не исключается, что меры вступят в силу уже к концу 2018 года.