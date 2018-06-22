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В ООН раскритиковали легализацию марихуаны в Канаде

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Фото: ООН/Джон Айзек
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Управление ООН по наркотикам и преступности раскритиковало легализацию марихуаны в Канаде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В управлении заявили, что решение канадских властей противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками, и выразили сожаление в связи с легализацией в стране марихуаны. Кроме того, в ведомстве считают, что данная ситуация подрывает международно-правовые рамки контроля над наркотическими веществами, пишет «Газета.ру».

20 июня власти Канады приняли законопроект о легализации марихуаны. Его поддержали 52 сенатора, 29 высказались против, еще двое воздержались. Правительству премьера Джастина Трюдо остается назначить дату вступления нового закона в силу в течение 8–12 недель.

За легализацию марихуаны в США ранее высказались 59% граждан, а парламент Португалии легализовал использование марихуаны в медицине. В то же время в России предложили двукратно увеличить штрафы за выращивание конопли.

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