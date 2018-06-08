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Сенат Канады проголосовал за легализацию марихуаны

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Фото: Global Look Press
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Сенат Канады проголосовал за принятие закона о легализации марихуаны.

Решение было принято при 52 голосах за. 30 человек проголосовали против и один воздержался, передает AFP.

В связи с большим количеством правок законопроект будет направлен в Палату общин, которая ранее одобрила его. Реализация закона будет возможна к концу 2018 года.

За легализацию марихуаны в США ранее высказались 59% граждан. В то же время в России предложили двукратно увеличить штрафы за выращивание конопли.

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