«Москино» снимет сериалы об Андрее Боголюбском и Иване Грозном

Кинокомпания «Москино» планирует снять исторические сериалы о жизни Андрея Боголюбского и Ивана Грозного. Об этом сообщила продюсер компании Екатерина Жукова.

По ее словам, «Москино» предметно обсуждает детали этих проектов с телеканалом «Россия-1». «Надеемся, что канал «Россия» нас поддержит, потому что для них эти темы истории страны, образования, очень близки», — цитирует ее ТАСС.

Сериалы продолжат цикл исторических многосерийных фильмов «София» о судьбе великой княгини Московской Софии Палеолог и царя Ивана III, а также фильма «Борис Годунов», который должен выйти на телеэкраны в конце 2018 года. Как отметила Жукова, эти проекты нацелены прежде всего на образование.

«В планах есть желание снять период Ивана Грозного и Андрея Боголюбского, потому что для князя Боголюбского идеи объединения и усиления страны были приоритетны», — пояснила продюсер, добавив, что съемки сериалов пройдут во Владимирской области.

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