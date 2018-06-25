«Суперсемейка» непобедима

Вторая «Суперсемейка» не сдает позиций и вторую неделю подряд удерживает лидерство в российском прокате. По данным ЕАИС, американский мультфильм по итогам уикенда взял 151 млн рублей и уже сегодня, скорее всего, преодолеет планку общих сборов в 600 млн. Второй стала комедия от продюсера Стивена Содерберга «8 подруг Оушена» с результатом 150 млн.

Замыкает тройку лидеров голливудский блокбастер «Мир Юрского периода 2», заработавший 67 млн. За три недели проката сиквел хита про воскрешенных динозавров вплотную подобрался к миллиардному рубежу — 976 млн.

— На прошедшей неделе среди посетителей кинотеатров преобладали семьи с детьми, поэтому вполне закономерно, что анимационный хит «Суперсемейка 2» снова стал самым кассовым фильмом уикенда, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Что касается новинок, их результаты оказались чуть ниже ожиданий. В первую десятку попали всего три новых релиза, а комедия «8 подруг Оушена» единственная из всех вплотную приблизилась к лидеру. Известный бренд, стильные женские образы и феминистский подтекст обеспечили интерес со стороны женской аудитории.

Российская комедия «Ночная смена» с Павлом Деревянко стала четвертой. Стартовый результат в 51 млн рублей заметно слабее показателей «Бабушек легкого поведения», предыдущего фильма режиссера Марюса Вайсберга. Однако, как отмечает Ольга Зинякова, в целом впечатления зрителей от просмотра в большинстве случаев оказались положительными, а наибольший успех релиз снискал в регионах. Неожиданно замыкает первую пятерку новинка позапрошлой недели «Эскобар» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом. Ее достижение — 12 млн рублей сейчас и почти 40 млн за все дни проката.

Сразу три отечественные картины оказались во второй половине списка. Седьмое место с 6 млн рублей заняла музыкальная драма «Лето» Кирилла Серебренникова. За три недели фильм о Викторе Цое и Майке Науменко положил в копилку 70 млн рублей, что чуть меньше сборов предыдущих российских релизов в категории арт-мейнстрим. На восьмой позиции расположился хоррор «Фото на память», взявший 5 млн. Теперь у него 30 млн, собранных за две недели. Наконец, десятой стала военная драма «Прощаться не будем» об обороне Твери в годы Великой Отечественной войны. Ее результат за дебютный уикенд — 3 млн.

— Нам предстоит легкий летний уикенд — в прокате в основном комедии и фильмы для семейной аудитории, — рассказала Ольга Зинякова. — Среди них — «Ты водишь» с Джереми Реннером и Айлой Фишер, «Книжный клуб» с Дайан Китон и Джейн Фондой, а также мультфильмы «Распрекрасный принц», «Осторожно: Грамп!» и семейный приключенческий фильм «Джим Пуговка и машинист Лукас».

Большой выбор будет и у мужской аудитории. В частности, выйдут сиквелы успешных боевиков последних лет — «План побега» с Сильвестром Сталлоне и Дейвом Батистой и «Убийца 2. Против всех» с Бенисио Дель Торо и Джошем Бролином. Также в прокате фильм ужасов «Инсомния» и драматический триллер «Во власти стихии».