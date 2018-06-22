Культурный уикенд: выбор «Известий»

«8 подруг Оушена» (16+)

Режиссер: Гэри Росс, в ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Гриффин Данн, Дирдри Гудвин, Энн Хэтэуэй, Минди Кейлинг, Сара Полсон, Аквафина, Рианна, Хелена Бонем Картер, Эллиотт Гулд, Ричард Армитедж и другие.

Дебби Оушен разрабатывала план величайшего ограбления своей жизни более пяти лет. Для его реализации потребуется команда лучших в своем деле, в том числе ее давняя сообщница Лу Миллер. Цель девушек — бриллианты всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее внимание на балу в Музее Метрополитен. План бесподобен, но и реализация должна быть безупречна...

Рейтинг «Известий»: 8

«Ночная смена» (16+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Марюс Вайсберг, в ролях: Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Наталья Бардо, Игорь Жижикин, Елена Валюшкина и другие.

Макс теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы — поработать в клубе стриптизером. Скрывая новую профессию от жены, он попадает в массу удивительных и нелепых ситуаций и в итоге теряет доверие любимой женщины. Стремясь вернуть мир и гармонию в семью, Макс обращается за помощью к коллегам из стрип-клуба, что и вовсе приводит к веселому хаосу.

Рейтинг «Известий»: 6

«Сага о чудовище. Сумерки» (18+)

Фото: Экспонента

Режиссер: Фридрих Боэм, в ролях: Лив Тайлер, Брэд Дуриф, Бел Паули, Джеймс ЛеГрос, Майк Фейст, Бхавеш Пател

Выросшая в полной изоляции в лесной хижине 16-летняя Анна ничего не знает о внешнем мире, пока ее не находят местный шериф Эллен и ее 16-летний брат Рэй. Но даже находясь под их защитой, Анна не перестает бояться будто бы охотящихся за ней страшных чудовищ, о которых ей рассказывал отец. Чем больше Анна открывает для себя новый мир, тем глубже она проникает в тайну чудовищ и понимает, что ее жизнь неразрывно связана с этой легендой.

Рейтинг «Известий»: 7

Ретроспектива Роберта Родригеса (18+)

Фото: West

В честь 50-летия Роберта Родригеса кинокомпания КАРО покажет фильмы культового автора: «Факультет» и «Город грехов». Первый рассказывает историю о преподавателях школы Хэррингтон в Огайо, умы и тела которых заражены быстро размножающимися космическими червями. Немногие свободные от паразитов студенты вынуждены объединиться в странную команду, чтобы спасти мир от враждебного господства. В другом популярном фильме Родригеза — «Город грехов» — соединились эстетика нуар-комикса и целый пантеон звездных актеров.

22 июня, 19.30 («Факультет»), 23 июня, 19.30 («Город грехов»), «КАРО 11 Октябрь»

Рейтинг «Известий»: 8

«Утопия» (18+)

Фото: пресс-служба Театра Наций

Герои новой постановки Марата Гацалова — жители глубинки, у которых почти не осталось надежды. Осталась только «Утопия» — старое, прогоревшее когда-то кафе, которое вдруг понадобилось возродить некому бизнесмену из Москвы. Да так возродить, чтобы «Утопия» была прежней, точно такой же, как в 1990-е: с плохим пивом и интерьером вырви глаз. «Но мы же можем сделать лучше!» — возражают герои, только-только начинающие расправлять крылья. «А лучше не надо, надо — как было», — пресекает их инициативу таинственный хозяин, отстегивая деньги. Что же он задумал?

22 июня, 20.00, Театр Наций

«Бунин» (16+)

Фото: пресс-служба Электротеатра «Станиславский»

Десять бунинских рассказов о любви, сердечных драмах и разбитых сердцах стали основой спектакля дебютантки Светланы Прохоровой. Обрамляет сюжеты Бунина неожиданное режиссерское решение. В промежутках между своими эпизодами актеры усаживаются на скамейку, переодеваются и на время превращаются в зрителей, внимательно наблюдающих за действием.

22 июня, 19.00, Электротеатр «Станиславский», Малая сцена

«Идеальный муж» (18+)

Фото: ТАСС/Александр Куров

Провокационный спектакль Константина Богомолова по салонной комедии Оскара Уайльда. Герои постановки — наши современники. Они гуляют по Тверской и обедают в ресторанах неподалеку от Художественного театра...

23 июня, 19.00, МХТ им. А.П. Чехова

Рейтинг «Известий»: 7

«Игроки» (12+)

Фото: пресс-служба Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой

Постановка Олега Меньшиковa — это эксцентрическая история о мошенниках. Веселый спектакль погружает зрителей в атмосферу водевиля с живой музыкой и пением. Одну из ролей в спектакле народный артист приберег для себя.

23 июня, 19.00, Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой

«Высоцкий. Рождение легенды» (12+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сергей Безруков поставил музыкальный спектакль, посвященный жизни и творчеству поэта, барда и актера Владимира Высоцкого. Создатели спектакля пытаются ответить на вопрос: как рождается легенда? Образ Высоцкого возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен. В основу спектакля легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников.

24 июня, 18.00, Губернский театр

Рейтинг «Известий»: 7

«Брянцев / Геке / Нахарин» (16+)

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Одноактные балеты «Призрачный бал», «Одинокий Джордж» и «Минус 16» обозначили три музыкально-пластических стиля и поведали о гармонии физического и духовного. Бессюжетный «Призрачный бал» Дмитрия Брянцева на музыку Фредерика Шопена — дань балетному романтизму XIX столетия. «Одинокий Джордж», поставленный Марко Геке на музыку Восьмого квартета Дмитрия Шостаковича, — оммаж европейскому сontemporary dance ХХ века. А в спектакле «Минус 16» 19 артистов под началом харизматичного Максима Севагина проходят путь от зажатых людей в офисных костюмах до свободных, не стесненных законами и правилами душ под ритмы мамбо и техно.

24 июня, 19.00, Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Валерий Кошляков. Романский пленник… или такелажные работы» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Валерий Кошляков — один из самых известных и дорогих отечественных художников. И хотя он уже несколько лет живет во Франции и его выставочные проекты куда чаще проходят за границей, сам дух его искусства был и остается глубинно русским. Пастельные, будто выцветшие краски, мерцающие в многочисленных подтеках, рождают образы, полные ностальгии и тоски по «прекрасному далеку». Странное название выставки призвано отразить контраст, заложенный в произведениях художника: изысканные, романтические виды европейских городов написаны на упаковочном гофрокартоне, вдобавок изрезанном и будто промокшем под дождем.

До 12 августа, Новая Третьяковка на Крымском Валу

Рейтинг «Известий»: 7

«Бэнкси: гений или вандал?» (12+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Первая ретроспектива британского художника Бэнкси в России — это, пожалуй, самая громкая столичная выставка лета. Около 100 экспонатов, в том числе подлинники, существующие в единственном экземпляре, позволяют сполна погрузиться в эстетику знаменитого анонима и заставляют задуматься о роли искусства в современном мире.

До 2 сентября, ЦДХ

Рейтинг «Известий»: 8

«Родченко и Степанова. Футбол» (0+)

Фото: агенстство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

В Отделе личных коллекций представлено девять графических, живописных и фоторабот авангардистов на тему футбола и спорта. В них воспеты атлетические парады и культ красивого тела. Футбол был любимой игрой Александра Родченко. Увлечение мужа поддерживала Варвара Степанова, она разработала эскизы спортивной формы футболистов: трусы в контрастную вертикальную полоску и футболки — в горизонтальную.

До 15 июля, ГМИИ им. А.С. Пушкина