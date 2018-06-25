«Суперсемейка 2» снова возглавила российский прокат по итогам выходных
Фантастический мультфильм «Суперсемейка 2» американского режиссера Брэда Берда вторую неделю подряд стал лидером российского кинопроката прошедших выходных. Такие данные приводит портал kinobusiness.ru.
Мультфильм о новых приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью, вышел в прокат 14 июня. В период с 21 по 24 июня картина собрала 179,6 млн рублей, сообщает телеканал «360».
На второй строчке оказалась криминальная комедия «8 подруг Оушена». Фильм режиссера Гэри Росса вышел в прокат 21 июня. Главные роли в картине исполнили Сандра Буллок, Кейт Бланшет, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер и др. За четыре дня проката лента собрала 156,7 млн рублей.
Замыкает тройку лидеров фильм «Парк юрского периода 2». Общие кассовые сборы картины составляют более 1 млрд рублей за три недели проката.
Россия признана крупнейшим в Европе кинопрокатчиком. В 2017 году РФ продала билетов в кинотеатры больше, чем в любой другой стране Европы.