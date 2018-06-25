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«Суперсемейка 2» снова возглавила российский прокат по итогам выходных

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Фото: WDSSPR
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Фантастический мультфильм «Суперсемейка 2» американского режиссера Брэда Берда вторую неделю подряд стал лидером российского кинопроката прошедших выходных. Такие данные приводит портал kinobusiness.ru.

Мультфильм о новых приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью, вышел в прокат 14 июня. В период с 21 по 24 июня картина собрала 179,6 млн рублей, сообщает телеканал «360».

На второй строчке оказалась криминальная комедия «8 подруг Оушена». Фильм режиссера Гэри Росса вышел в прокат 21 июня. Главные роли в картине исполнили Сандра Буллок, Кейт Бланшет, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер и др. За четыре дня проката лента собрала 156,7 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров фильм «Парк юрского периода 2». Общие кассовые сборы картины составляют более 1 млрд рублей за три недели проката.

Россия признана крупнейшим в Европе кинопрокатчиком. В 2017 году РФ продала билетов в кинотеатры больше, чем в любой другой стране Европы.

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