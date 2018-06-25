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Гоша Куценко сыграет Юнус-Бека Евкурова в фильме о Югославии

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Заслуженный артист России, актер театра и кино, режиссер, продюсер и сценарист Гоша Куценко сыграет героя РФ генерал-майора Юнус-Бека Евкурова в новом художественном фильме о событиях в Югославии 1999 года, когда российские десантники заняли аэродром Слатина в столице Косово Приштине.

Персонажа Гоши Куценко в фильме будут звать по-другому, но узнаваемо — Бек Етхоев.

По словам Куценко, сыгравшего командира российского спецотряда, картину придумывали три года.

«Очень хотели снять патриотический фильм о современных событиях. И тут вспомнили о нашей российской спецоперации по броску на аэропорту Слатина. Тем броском командовал офицер ГРУ Юнус-Бек Евкуров, нынешний глава Ингушетии», — цитирует актера сайт kp.ru.

По словам Куценко, в фильме о героическом 600-километровом броске на Приштину были отличные консультанты.

«Я сейчас в муху из пистолета попаду, столько мы стреляли на съемках», — поделился артист.

В картине также сыграет легендарный сербский актер Гойко Митич, известный по роли вождя индейцев Чингачгука.

Выход фильма в прокат планируется зимой 2019 года, в 20-летнюю годовщину косовских событий.

Ранее Гоша Куценко попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

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