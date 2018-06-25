«В роли должна быть видна личность артиста»

Заслуженная артистка РФ, актриса Театра имени Маяковского Ольга Прокофьева отметила 55-летие. Корреспондент «Известий» поздравила звезду сериала «Моя прекрасная няня» с юбилеем и расспросила ее об отношении к жизни и профессии.

— В вас всегда чувствуется много энергии, наверняка любите спорт. За наших на чемпионате мира по футболу болеете?

— Конечно, у меня даже паспорт болельщика есть. Скоро поеду на два матча в Сочи, а 10 июля на полуфинал в Петербург. Спасибо моим друзьям, что уговорили посетить игру. Они знают, я действительно восхищаюсь талантливыми футболистами, играть красиво — значит, доставлять зрителям эстетическое удовольствие. Театр и футбол — очень похожие сферы, это живой обмен энергетикой, это и катарсис в финале, и радость, и трагедия в процессе игры. Страсти, слезы только для этих зрителей, здесь и сейчас.

— А каким спортом вы занимаетесь?

— У меня на лестничной клетке велосипеды. Когда мэр Москвы Сергей Собянин недавно вручал мне награду за безупречное служение Москве, я сказала ему спасибо за велосипедные дорожки. Всё очень продуманно: выезжаю из дома на набережную реки или в Нескучный сад. Четыре километра среди зелени! У меня по соседству много живет знакомых актеров, которые тоже любят велосипедный спорт.

Еще занимаюсь плаванием. Когда выбираюсь на юг, беру с собой ласты, маску, трубку, чтобы понырять. На даче играю в настольный теннис. Вся семья приезжает за город, мы быстро жарим шашлыки, а потом устраиваем турнир по настольному теннису. Спортом считаю и вождение автомобиля. Племянница сейчас учится водить машину, устраиваю ей мастер-класс.

— Женщины сейчас просто помешаны на диете. Вы тоже?

— У меня диета самая дешевая и трудная — поменьше есть. Всё, что касается тренажеров, — это красивые мышцы, подтянутая фигура, но не килограммы. Их можно сбросить, только если сократить количество еды. Марк Захаров говорил: «Количество и качество съеденного всегда у человека на лице».

— Вы учились у Андрея Гончарова, у Марка Захарова. Какие из их наставлений остались в памяти?

— Они говорили: «Нельзя научить, можно научиться». Очень важно служение профессии. И еще оба этих мастера — большие трудоголики, они подчеркивали, что в нашей профессии необходима выносливость. Даже талант и способности я ставлю на одну планку с этим качеством. Иногда слышу: «Ну вот, снялся человек в одном сериале и уже звезда». Тому, кто так говорит, нужно самому пройти марафон сериала. Всегда быть в форме, рано встать, чтобы к восьми утра уже приехать гримироваться, заканчивать в ночи — и так не одну неделю, а целый год.

— Так было в работе над сериалом «Моя прекрасная няня»?

— Да, но зато роль в сериале запомнилась, меня до сих пор узнают. Недавно в магазине, где покупала продукты, встретила юношу. Он стоял-стоял, вдруг обернулся и сказал: «Да ладно!» Я говорю: «Да». Посмеялись, сфотографировались, разговорились. Молодой человек говорит: «Да я из-за вас на час раньше утром в школу вставал!» Сериал шел по утрам, и встать раньше для мальчишки-школьника было большим достижением.

Я часто слышу такие смешные комплименты. Только что вернулась с кинофестиваля в Ейске, где было много фотосессий. Особенно с детьми. Все помнят «Мою прекрасную няню». У сериала просто мистическая жизнь, он 14 лет вообще не сходит с экранов. С одного канала на другой. Одно поколение отсмотрело, смотрит следующее. И вот мне уже говорят: «Вы артистка из моего детства».

— Не обидно, что режиссеры снова и снова предлагают воспроизвести на сцене образ Жанны Аркадьевны?

— Да нет, это нормально, у каждого актера есть своя визитная карточка. Наталья Гундарева — «сладкая женщина», Евгения Симонова — «принцесса». Да, моя героиня — смешная тетя, но мне хотелось наделить ее и другими чертами. Она у меня и ранимая.

— Какие сегодня у вас театральные проекты?

— В прошлом году в спектакле «Пигмалион» у режиссера Леонида Хейфеца я сыграла миссис Хиггинс, партнером по сцене стал Игорь Костолевский. Героиня — женщина, которой любуются, даже несмотря на то, что она уже в преклонном возрасте. Она в прекрасной форме, с великолепными манерами. Что касается антреприз — их у меня всегда много, и к этому направлению я отношусь не менее серьезно, чем к своему дому — Театру Маяковского, который для меня, конечно, главный и любимый.

— А что предлагают в кино?

— Сейчас Алексей Кирющенко, который как раз и снимал «Мою прекрасную няню», делает продолжение сериала «Между нами, девочками 2». Он тоже очень хорошо прошел, его многие полюбили. Алексей дописал новых персонажей, один из них — моя героиня, скрипачка.

— Это правда, что вы начинали с профессии бухгалтера?

— Я работала бухгалтером, когда с первого раза не поступила в театральный, но мне тогда в 17 лет было все равно, где работать. Руководитель моего драмкружка привела меня на Центральное телевидение, в отделе кадров отрекомендовала с положительной стороны. Предложили мне ту должность, которая была свободна. И полгода, я, готовясь к поступлению, трудилась, чтобы не бить баклуши.

— В школе наверняка хорошо учились?

— А вот и нет. Как раз по математике у меня было не очень. И поэтому в 9-м и 10-м классе сидела за партой с очаровательным отличником Юрой, который был в меня влюблен. Юра делал свой вариант контрольной, а потом решал мой.

— Воля, характер — это гены?

— У меня, наверное, да — мамины гены, она сумасшедший трудоголик. Я обучена всему, могу и гвоздь вбить, и дрелью поработать. Когда есть рядом мужчина, конечно, доверяешь ему эту территорию. Но если вдруг окажусь одна в степи, то и колесо сама поменяю.

— Правду говорят, что с годами женщина не так трагично переживает прибавление лет?

— Когда мне было 20 — день рождения воспринимался как трагедия. Боже, уже 20! Но один человек, которого я очень уважала и которому было уже тогда ближе к 40, сказал мне: «Оля, ты не представляешь, насколько дальше интереснее будет». Сейчас я просто о годах не задумываюсь. А зачем? Главное, чтобы не болели родные.

— А если начнут предлагать роли старых ведьм?

— Сыграю с удовольствием. А потом сыграю еще и женщину средних лет, которая мчится за своей мечтой. Мне очень нравится, когда в роли видна личность артиста. Бывает, иной на сцене и потел, и бегал, а не запомнился. А другой вышел и сказал одну только фразу. Но как сказал!

— Говорят, что добрые люди стареют иначе и долго остаются красивыми.

— У добрых людей даже морщинки иначе ложатся — мудрыми и веселыми.