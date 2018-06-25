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Петербургский чиновник намерен использовать сарафанное радио для развития туризма

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Фото: РИА Новости/Ирина Мотина
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Глава петербургского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич хочет для развития данного направления использовать сарафанное радио. Проведение чемпионата мира в городе — прекрасный шанс, чтобы привлечь в Северную столицу новых гостей, сообщил он в понедельник, 25 июня, в ходе пресс–конференции.

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Панкевич отметил, что благодаря ЧМ-2018 Петербург получил возможность продвигаться по всем рынкам туристических продуктов. Более 150 тыс. болельщиков побывали в городе с начала чемпионата мира по футболу, сообщил он.

«По версиям различных рейтингов, Санкт-Петербург входит в шорт-лист лучших городов по гастрономическому туризму и фастфуду», — привел пример чиновник.

«Это хороший такой, позитивный нюанс. Помимо этого, это самый грамотный и правильный маркетинговый ход, от которого мы ждем увеличение туристов в последующие годы. Потому что, как показывает практика, сарафанное радио никто не отменял. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — приводит его слова телеканал «78».

По данным главы комитета по туризму, данные мониторинга показывают, что приехавшие в город болельщики сдают обратные билеты и остаются в Петербурге в качестве туристов.

Ранее баннер с огромными усами в честь главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова появился на здании Гостиного двора в Санкт-Петербурге.

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