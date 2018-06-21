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Бразильской сборной мешают белые ночи в Санкт-Петербурге

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Фото: REUTERS/Anton Vaganov
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Футболист сборной Бразилии Тиаго Силва пожаловался на белые ночи в Санкт-Петербурге, одном из 11 городов России, где проходят матчи чемпионата мира по футболу.

«Это тяжеловато, мы не привыкли к этому. Но мы обсудили это с нашим доктором. Он попросил нас выключить все гаджеты, чтобы уснуть, а то могут возникнуть проблемы со сном», — сказал защитник команды Бразилии РИА Новости.

Сборная Бразилии готовится к встрече игроками Коста-Рики. Матч пройдет 22 июня на «Стадионе Санкт-Петербург». 17 июня бразильцы уже сыграли вничью с командой Швейцарии, костариканцы в этот день уступили сербам (0:1).

Сборная Бразилии — самая титулованная команда чемпионата мира по футболу. За всю историю футбольного турнира бразильцы становились победителями ЧМ пять раз.

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