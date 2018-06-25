В петербургском метро сравнили пассажиропоток в Новый год и на «Алых парусах»

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге не превзошел по числу пассажиров в метро в новогоднюю ночь, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу городского метрополитена.

В ночь на 24 июня в Северной столице России подземка перевезла 220 тыс. человек. При этом новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге воспользовались 234 тыс. человек.

Самыми популярными станциями во время проведения «Алых парусов» стали «Гостиный двор», «Невский проспект», «Горьковская» и «Адмиралтейская».

Сам праздник выпускников посетили 1,2 млн гостей, среди них до 80 тыс. бывших одиннадцатиклассников более чем из 30 регионов России. В этом году торжественный вечер также посетили футбольные болельщики, представители иностранных СМИ и туристы.

В 2018 году «Алые паруса» отметили 50-летний юбилей. Ежегодно торжественный вечер выпускников проводился с 1968 по 1979 годы, в 2005 году город вернулся к многолетней традиции по инициативе и при финансовой поддержке банка «РОССИЯ».