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МИД России назвал варварством покушение на президента Зимбабве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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МИД России назвал покушение на президента Зимбабве варварским актом. Комментарий ведомства размещен на его сайте.

«Решительно осуждаем этот варварский акт. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

В МИД также выразили солидарность с руководством и народом Зимбабве в стремлении к укреплению внутриполитической стабильности и динамичному развитию страны в социально-экономической области и поприветствовали твердый настрой президента страны Эммерсона Мнангагвы провести в июле свободные и справедливые выборы.

Покушение на Мгнгагву было совершено 23 июня во время его предвыборного митинга в городе Булавайо. Когда глава государства закончил выступление и спускался со сцены, произошел взрыв. Пострадали более 40 человек, в том числе вице-президент Кембо Мохади. Сам Мгангагва ранений не получил.

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