МИД России назвал варварством покушение на президента Зимбабве
МИД России назвал покушение на президента Зимбабве варварским актом. Комментарий ведомства размещен на его сайте.
«Решительно осуждаем этот варварский акт. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.
В МИД также выразили солидарность с руководством и народом Зимбабве в стремлении к укреплению внутриполитической стабильности и динамичному развитию страны в социально-экономической области и поприветствовали твердый настрой президента страны Эммерсона Мнангагвы провести в июле свободные и справедливые выборы.
Покушение на Мгнгагву было совершено 23 июня во время его предвыборного митинга в городе Булавайо. Когда глава государства закончил выступление и спускался со сцены, произошел взрыв. Пострадали более 40 человек, в том числе вице-президент Кембо Мохади. Сам Мгангагва ранений не получил.