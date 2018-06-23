На президента Зимбабве совершено покушение

Неизвестные совершили покушение на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, взрыв произошел, когда глава государства спускался со сцены в городе Булавайо, где он выступал на митинге в рамках избирательной кампании. По словам пресс-секретаря президента, политик не пострадал и находится в безопасности.

Explosion at Zimbabwe election rally just as President Mnangagwa left stage. He’s said to be safe, but looks like assassination attempt. Video from local tv pic.twitter.com/hDASDbUuZk — John Ray (@johnrayitv) June 23, 2018

По предварительным данным, пострадали несколько человек, которые находились рядом с эпицентром взрыва.

75-летний Мнангагва стал президентом Зимбабве в ноябре прошлого года, сменив на этом посту 94-летнего Мугабе, который вынужден был уйти в отставку после военного вмешательства. Новый глава государства провозгласил курс на политические и экономические преобразования в стране. 30 июля в республике пройдут первые с момента обретения независимости всеобщие выборы.

Несколькими часами ранее в столице Эфиопии во время многотысячного митинга в поддержку нового премьер-министра республики Абия Ахмеда прогремел взрыв. Политик, который также участвовал в акции, не пострадал.