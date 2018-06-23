Прямой эфир

Мощный взрыв произошел во время митинга в столице Эфиопии

0
Фото: twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мощный взрыв произошел в столице Эфиопии во время многотысячного митинга в поддержку премьер-министра республики Абия Ахмеда.

Глава кабмина, который участвовал в акции, не пострадал. По его словам, в результате ЧП несколько человек погибли, также есть раненые, сообщает «РИА Новости».

Самый молодой из политических лидеров Африки 41-летний Абий Ахмед был избран премьером Эфиопии весной этого года. Впервые в истории страны кабмин возглавил мусульманин.

Недавно эфиопское правительство заявило о готовности положить конец многолетнему конфликту с соседней Эритреей, который унес жизни около 100 тыс. человек. Несмотря на подписанный почти 20 лет назад мирный договор, Аддис-Абеба долгое время отказывалась уступить Эритрее занятые ею спорные территории.

В начале июня Абий Ахмед объявил, что его страна готова вывести войска с занятых территорий и определиться с границами государства в соответствии с планом ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девять человек погибли при вооруженном нападении на церковь в ЦАР
В Судане убили генконсула Нигерии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017