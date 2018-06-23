Мощный взрыв произошел во время митинга в столице Эфиопии

Мощный взрыв произошел в столице Эфиопии во время многотысячного митинга в поддержку премьер-министра республики Абия Ахмеда.

Глава кабмина, который участвовал в акции, не пострадал. По его словам, в результате ЧП несколько человек погибли, также есть раненые, сообщает «РИА Новости».

#EXCLUSIVE: Explosion Rocks In Rally Of Supporters Of Ethiopia's New P.M Dr Abiy Ahmed, Several Injured & 3 Suspects Are In In Police Custody, According To Sources. pic.twitter.com/Z3cFqRMmjK — 🚩Research And Analysis 🚩 (@RAW_RESEARCH) June 23, 2018

Самый молодой из политических лидеров Африки 41-летний Абий Ахмед был избран премьером Эфиопии весной этого года. Впервые в истории страны кабмин возглавил мусульманин.

Недавно эфиопское правительство заявило о готовности положить конец многолетнему конфликту с соседней Эритреей, который унес жизни около 100 тыс. человек. Несмотря на подписанный почти 20 лет назад мирный договор, Аддис-Абеба долгое время отказывалась уступить Эритрее занятые ею спорные территории.

В начале июня Абий Ахмед объявил, что его страна готова вывести войска с занятых территорий и определиться с границами государства в соответствии с планом ООН.