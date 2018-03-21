Зимбабве хочет купить российские вертолеты для перевозки первых лиц

Зимбабве проявляет интерес к вертолетам Ми-171Е в VIP-варианте. Об этом в среду, 21 марта, сообщили в холдинге «Вертолеты России».

Сообщается, что делегация высокопоставленных чиновников из Зимбабве посетила Улан-Удэнский авиационный завод. Они осмотрели вертолеты, предназначенные для перевозки первых лиц страны. Российский холдинг ознакомил их с условиями поставки и обеспечения послепродажного обслуживания.

Ранее сообщалось, что опытный образец российского перспективного скоростного боевого вертолета совершит свой первый полет в 2019 году. Модель разрабатывается «Вертолетами России» в интересах Минобороны РФ.