Минобороны построит мультимедийный авиаполигон

Военный полигон в Дубровичах (Рязанская область) превратят в мультимедийный центр для проведения соревнований «Авиадартс» и показательных учений с применением авиации. На нем появятся специальные места для прямой трансляции, высокотехнологичный штаб и трибуны для зрителей. Также там разместят уникальные многофункциональные мишени и другие объекты, имитирующие воздушную обстановку. По оценкам экспертов, появление нового высокотехнологичного авиаполигона будет способствовать повышению эффективности действий экипажей самолетов и вертолетов.

Как рассказали «Известиям» в главном командовании воздушно-космических сил, решение о глубокой модернизации авиаполигона в Дубровичах было принято в прошлом году. Он станет основной площадкой для проведения этапов Армейских международных игр, там же будет проходить конкурс на лучший авиационный экипаж — «Авиадартс». В остальное время объект будут использовать для тактических учений с боевым применением авиации.

В будущем на полигоне можно будет применять все типы самолетов и вертолетов: отрабатывать стрельбу из авиационной пушки, производить пуски управляемых и неуправляемых ракет, сбрасывать авиабомбы калибром до 500 кг. Основное преимущество объекта — «умные» мишени, созданные с использованием разработок инновационного центра «Сколково». Они способны имитировать разнообразные цели: аэродром, колонну бронетехники и автопарк условного противника.

Тактическая обстановка по требованию руководителя полетов сможет динамично меняться. Это позволит усложнить задания для участников «Авиадартса». Высокотехнологичный пункт управления полетами получит возможность дистанционно контролировать техническое состояние всех систем аэродрома. Специальная аппаратура в режиме реального времени отследит и проанализирует правильность выполнения маневров и результаты боевой работы летчиков.

На полигоне будут созданы комфортные условия для посетителей. Все события «Авиадартса» в режиме реального времени с разных точек будут транслироваться на большие мониторы. В планах — строительство двух смотровых площадок, крытых трибун на 4 тыс. посадочных мест и гостиницы. Журналисты о событиях «Авиадартса» расскажут из современного пресс-центра, который построят рядом с полигоном. Также откроется площадка для показа современных образцов военной техники.

Экс-начальник Федерального управления авиакосмического поиска и спасения при Минобороны РФ (2003–2007) генерал-майор Владимир Попов пояснил, что современные авиаполигоны позволяют значительно повысить уровень подготовки летчиков.

— Раньше применяли примитивные габаритные макеты военной техники из древесины и брезента или списанные экземпляры, — рассказал генерал. — Современные полигоны стали намного технологичнее, с каждым годом появляются новые возможности. Сегодня для создания полигонно-мишенных полей используют разнообразные современные технологии. Реалистичность обстановки достигается с помощью виртуальной 3D-среды, применяются беспилотники и роботизированные комплексы, некоторые системы обозначают ведение огня световым и дымовым эффектом. Тренировочные задания для летчиков постоянно усложняются, сегодня учебная мишень мало отличается от реальной цели.

В 2014 году в России в Нижегородской области был создан уникальный межвидовой Центр боевой подготовки нового поколения. Это крупнейший в мире подобный комплекс, там одновременно могут проходить обучение 700 военнослужащих. С помощью современных компьютерных технологий создается виртуальная среда, позволяющая моделировать любую тактическую обстановку, различные погодные условия и все типы вооружений. Здесь ежегодно проходят обучение около 30 тыс. солдат и офицеров.