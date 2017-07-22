Новейшие российские истребители Су-35С и Су-30СМ прибыли на китайский аэродром Сынпин для участия в этапе конкурса «Авиадартс-2017», сообщает Минобороны РФ.

В рамках конкурса экипажи новейших российских боевых машин будут соревноваться с китайскими пилотами, которые поднимутся в воздух на самолетах J-10. Перед этим на китайские аэродромы перебазировались самолеты Ту-22М3 и Ил-76 — дальней и военно-транспортной авиации соответственно.

«Перелет начался с военного аэродрома Восточного военного округа в Приморском крае. Экипажи выполняли полет в плотном строевом порядке вслед за самолетом-лидером Ил-76», — сказано в сообщении Минобороны.

Всего в этапе конкурса «Авиадартс-2017» в Китае будут задействованы 40 экипажей воздушно-космических сил. Российские летчики выступят на отечественных самолетах «Су» различной модификации, кроме этого полеты проведут Ту-22М3 и Ил-76, а также вертолеты Ка-52 и ряд модификаций «Ми».