Санитарную авиацию запустят во всех регионах России

Санитарная авиация со следующего года начнет работать во всех регионах страны, рассчитывают в Минздраве.

Сейчас вертолеты санавиации Ми-8 есть в 34 российских регионах. Они появились в прошлом году после старта приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации».

По планам Минздрава, воздушные суда будут готовы к полету не позже чем через час после вызова в теплое время года и через два — в холода. В будущем в ведомстве предполагают сократить этот показатель до 15 минут.

Скоростные вертолеты Ми-8 оснащены реанимационным модулем, кислородным баллоном, дефибриллятором, аппаратом для вентиляции легких. Также они оборудованы специальной системой, защищающей пациентов от вибрации во время полета.

Между тем руководитель Лиги защитников прав пациентов Александр Саверский отмечает, что лучше увеличить количество ФАПов (фельдшерско-акушерские пункты), чтобы в 200 км от каждого труднодоступного места находились автомобили скорой помощи.

«Это как минимум дешевле. Потому что обслуживание вертолета, в том числе один часовой перелет, может стоить как одна зарплата фельдшера», — отмечает Саверский.

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