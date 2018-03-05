Смертность при авиакатастрофах в РФ за год сократилась почти на 80%

Число погибших в результате авиакатастроф на территории России в 2017 году снизилось почти на 80% по сравнению с предыдущим годом. При этом количество пострадавших сократилось на 74%. Такие данные озвучили специалисты Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (центр «Антистихия»).

Отмечается, что за 11 месяцев прошлого года в авиакатастрофах погибло 34 человека. Смертность при крушении самолетов уменьшилась на 76,71% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (146 человек). Таким образом, показатель смертности стал ниже уровня среднемноголетних значений на 73,64% (129 человек).

Число пострадавших в результате авиакатастроф за аналогичный период снизилось на 74% (соответственно 43 и 166 человек в 2017 и 2016 году). При этом среднемноголетний показатель уменьшился на 57% (100 человек), уточняет РИА «Новости».

Больше всего авиационных происшествий и катастроф произошло в Приволжском и Центральном федеральном округах (по 25%). Наименьшее число авиакатастроф зафиксировано в Дальневосточном и Южном ФО (по 10%). Больше всего различных инцидентов с участием самолетов зарегистрировано в Центральном и Приволжском федеральных округах (по 28%), а с вертолетами — в Приволжском ФО (40%).