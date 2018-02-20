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На месте крушения самолета в Иране обнаружены тела 45 человек

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Фото: REUTERS/AEROPRINTS/DAVID OSBORN
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Поисковые бригады обнаружили на месте крушения самолета ATR-72 в Иране тела 45 человек. Об этом сообщил во вторник, 20 февраля, глава местного управления по чрезвычайным ситуациям Джалал Пуранфард.

Пуранфард отметил, что тела некоторых погибших пока не идентифицированы. Для судебно-медицинской экспертизы их отправят в город Ясудж 21 февраля.

Заместитель командующего Корпусом «стражей исламской революции» сообщил о том, что в районе падения лайнера для занятых в поисках отрядов развернут специальный лагерь, передает ТАСС.

Утром 18 февраля самолет, выполнявший рейс Тегеран–Ясудж, разбился в районе горы Дена в провинции Исфахан. На борту лайнера находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Обломки судна были найдены на одном из труднодоступных и наиболее опасных горных склонов на высоте 400 м.

Самолет авиакомпании Aseman Airlines пропал с радаров через 50 минут после начала полета. В гражданской авиации Ирана заявили, что экипаж не подавал сигнал бедствия.

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