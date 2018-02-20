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Найдены останки тел жертв крушения самолета ATR-72 в Иране

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Фото: ТАСС/Arya Jafari
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В Иране обнаружены первые останки тел погибших при крушении пассажирского самолета ATR-72, разбившегося 18 февраля. Об этом сообщил глава Организации спасения и помощи иранского Красного полумесяца Мортеза Салими.

«Группы Красного полумесяца и армии находятся на месте крушения самолета и добрались до тел погибших», - цитирует Салими агентство «РИА Новости».

Напомним, самолет авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран–Ясудж, пропал с радаров через 50 минут после начала полета. Лайнер врезался в хребет горы Дена, не долетев 25 км до места назначения. В гражданской авиации Исламской Республики Иран заявили, что экипаж не подавал сигнал бедствия.

На борту находились 66 человек. Представитель авиаперевозчика Мохаммад Табатабаи утверждал, что говорить о гибели людей преждевременно.

Ранее 20 февраля был обнаружен фюзеляж самолета, на место немедленно были отправлены спасательные вертолеты.  

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